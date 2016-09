Der aktuelle Blickpunkt ist da

Stuttgart, 16.07.16. Wie immer beschäftigt sich das Medienmagazin des Deutschen Journalisten-Verbandes Baden-Württemberg mit aktuellen Problemen wie auch mit Themen, die man gerne mal aus den Augen verliert. Dazu gehört die Lage beim Wissenschaftsjournalismus. Bei dem geht es nämlich um mehr als nur das Erklären und das verständliche Darstellen von komplizierten wissenschaftlichen Inhalten, sondern um Förderrichtlinien und Finanzierungsfragen.



Ein neuer Gehaltstarifvertrag für Tageszeitungen wurde Ende Juni beschlossen. Viele Mitglieder des DJV Baden-Württemberg zeigten sich enttäuscht, andere sehen den Abschluss als realistisches Maß an. Einen Einblick in die Chronologie der Verhandlungen und die Argumente liefert diese Blickpunkt-Ausgabe ebenfalls.



Ausführlich berichtet wird über den Gewerkschaftstag in Karlsruhe, auf dem nicht nur der neue Landesvorstand gewählt, sondern auch zwei wichtige Resolutionen verabschiedet wurden: Eine für ein zeitgemäßes Urheberrecht und eine gegen die zunehmende Aushöhlung der Presse- und Medienfreiheit und damit der Menschenrechte in der Türkei.



Außerdem gibt es einen Blick auf 50 Jahre ARD-Politikmagazin REPORT aus Mainz, die Rolle Baden-Württembergs bei der Re:publica, den Bericht einer Teilnehmerin beim UNESCO Tag der Pressefreiheit, Erfahrungen eines Tageszeitungsjournalisten im Sabbatical-Jahr und viele Nachrichten aus Medien und Kreisverbänden.



Wer nicht auf den Postboten warten will, ist hier online richtig.