Mandatsträgerkonferenz und Sommerfest

Fotos: Manfred Herbertz

Stuttgart, 18.07.2016. Am Samstag versammelten sich nicht nur die Mandatsträger des DJV-Landesverbandes zur jährlichen Tagung, um diesmal auch ein Votum zur aktuellen Gehaltstarifverhandlung für Tageszeitungen zu fassen, sondern man traf sich auch zum Sommerfest im Garten der Geschäftsstelle.

Bei der Mandatsträgerkonferenz konstituierten sich traditionsgemäß nach dem Gewerkschaftstag die 14 Fachausschüsse und stellten ihr inhaltliches Programm vor. Dazu gehören Themen wie ein Pressefoto-Preis, ein Kolloquium mit den Europaabgeordneten aufgrund der aktuellen politischen Situation, der Mindestlohn für Volontäre, Informationen zu Urheberrechten, die Sicht auf neue Vermittlungskanäle wie Snapshat oder Periscope und deren Chancen und Risiken für den Journalismus.

Die Konferenz eröffnete Stefan Rother mit seinem Vortrag „Migration und Flucht als journalistische Herausforderung – Was kann die Migrationsforschung dazu beitragen?“ Rother beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum mehr Mobilität nicht mit mehr Demokratie einhergeht und zeigte den Teilnehmern der Mandatsträgerkonferenz auf, wie leichtfertig mit Begriffen wie „Flüchtlinge“ und „Migranten“ in der täglichen Berichterstattung umgegangen wird. „Auffällig ist, wie ein Begriff in die Runde geworfen wird, zum Beispiel die „neue Völkerwanderung“, und alle schreiben das ab“. Rother ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Internationale Beziehungen der Universität Freiburg, Buchautor und nicht zuletzt auch Mitglied im DJV Baden-Württemberg.

Auf der Mandatsträgerkonferenz votierten die stimmberechtigten Mitglieder auch mehrheitlich für eine Ablehnung des am 29. Juni vereinbarten Gehaltstarifvertrags für Tageszeitungen. Die endgültige Abstimmung darüber erfolgt am 26. Juli im Bundesgesamtvorstand als großer Tarifkommission.

Chill-out bei bestem Sommerabendwetter

Entspannung pur lautete das Motto bei unserem für alle Mitglieder offenen Sommerfest ab dem Nachmittag, das wieder im ZDF-Garten bei unserer Geschäftsstelle im Herdweg stattfand. Mit Blick über die Stadt, vielen Grillspezialitäten für Veganer wie für Fleischspezialisten und guten Gesprächen klang der Tag erst am späten Abend aus. Die Landesvorsitzende Dagmar Lange erinnerte die Gäste – der Jüngste 26 Jahre alt, der Älteste 80 Jahre – an die täglichen Herausforderungen für den Journalismus und die Meinungs- und Pressefreiheit. Nicht zu unrecht, wie sich am späten Abend herausstellte, als die ersten Nachrichten über einen Putsch in der Türkei eintrafen.