Sommerfest beim DJV

Alle Mitglieder des DJV Landesverbandes und deren Freunde sind zum morgigen Sommerfest im Garten der Geschäftsstelle herzlich eingeladen.

Alte Bekannte treffen, neue Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, sich über aktuelle Themen informieren und es sich nicht zuletzt einfach in entspannter Atmosphäre mit herausragendem Blick auf die Stuttgarter Innenstadt gut gehen lassen – das ist das Ziel des traditionellen Sommerfestes.



Für das leibliche Wohl mit Fleischspezialitäten und Gemüse vom Grill ist gesorgt.

Wir haben auch wieder schönes Wetter bestellt.



Man trifft sich am 16. Juli im Herdweg 63, 70174 Stuttgart, im „ZDF-Garten“ ab 15 Uhr bis in den späten Abend.